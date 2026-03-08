В ближайшее время в Москве ожидается потепление до +8 градусов. Об этом рассказала РИА «Новости» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В Москве после циклонов ожидается антициклон с несильным ветром, ночной температурой около нуля и дневной до +8 градусов, что выше нормы, поэтому снег в городе будет активно таять», — сообщила Макарова.

При этом в трех регионах России ударят 30-градусные морозы на выходных. Похолодает в Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае. На юге Приволжья к понедельнику температура опустится до –25 градусов.

С 10 марта в Москву может прийти метеорологическая весна: среднесуточная температура воздуха поднимется выше нуля, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Потепление в Москве ускорит процесс таяния снега — к следующим выходным высота сугробов в столице может уменьшиться примерно на 15 сантиметров.