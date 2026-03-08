В трех регионах России ударят 30-градусные морозы на выходных

Метеоролог Макарова: температура до минус 30 градусов опустится в Коми и НАО

В ближайшие выходные в Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае температура опустится до -33 градусов. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае, в эти выходные ожидается до -33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели», — рассказала она.

На юге Приволжья к понедельнику похолодает до –25 градусов. Однако вскоре температура вернется к норме: по ночам будет до –15, а днем — до –7. К середине недели атлантическое тепло поднимет температуру до +17 градусов.

Специалист предупредил, что суровая погода сохранится на юге европейской части России все выходные. Это затронет Краснодарский край, республики Северного Кавказа, включая Сочи.

Сильный снег ожидается в Мурманской и Архангельской областях, а также на востоке Вологодской области. Там прогнозируются метели и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Москвичей после праздников порадует теплая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов. Потепление в столице ускорит процесс таяния снега — к следующим выходным высота сугробов может уменьшиться на 15 сантиметров.