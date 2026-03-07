Синоптик рассказал, когда в Москве «сдуются» сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за неделю сдуются на 15 сантиметров

Потепление в Москве ускорит процесс таяния снега — к следующим выходным высота сугробов в столице может уменьшиться примерно на 15 сантиметров. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут „сдуваться“», — сказал он.

До этого синоптик уже отмечал, что уже с 10 марта в Москве может наступить метеорологическая весна — среднесуточная температура воздуха ожидается выше нуля градусов.

Весной в России прогнозируют сильное половодье как минимум в 16 регионах. Еще примерно в 20 субъектах существует риск умеренного превышения уровня талых вод. Наиболее сложная паводковая ситуация может сложиться в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.