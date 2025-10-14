В Москве засыпало человека после обрушения котлована

На Ярославской улице в Москве обвалился котлован, засыпало рабочего

На северо-востоке Москвы произошел обвал котлована. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу: Ярославская улица, дом 4, корпус 1. По предварительным данным, грунтом засыпало одного человека. На место направлены спасатели.

Официальной информации о состоянии пострадавшего пока нет.

В Тимирязевском районе Москвы также произошло ЧП. Рабочего придавило плитой во время обрушения перекрытия в здании реабилитационного центра.

Ранее рабочий погиб при падении с шестого этажа на стройке в Москве. Смертельный несчастный случай произошел на строительной площадке в районе Ботанической улицы.