Рабочего придавило плитой на стройке в Москве

В Тимирязевском районе Москвы рабочего придавило плитой во время обрушения перекрытия в здании реабилитационного центра. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Вучетича, 21, корпус 6. По предварительным данным, во время демонтажа асфальтового покрытия на улице из-за вибрации произошло обрушение перекрытий на уровне первого этажа.

Мужчина провалился в полуподвальное помещение и оказался под завалом. Спасатели извлекли его и передали врачам скорой помощи. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы.

