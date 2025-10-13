Рабочий погиб при падении с шестого этажа на стройке в Москве

Прокуратура Москвы: на Ботанической улице рабочий погиб при падении с 6-го этажа

Смертельный несчастный случай произошел на строительной площадке в районе Ботанической улицы в Москве. Рабочий сорвался с шестого этажа стройки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Мужчина 1990 года рождения погиб на месте падения. Строитель был сотрудником частной субподрядной организации.

Останкинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее на здании Научного центра РАМН на улице Москворечье на юге Москвы рухнули строительные леса. Под завалами оказались трое человек, на место выехали машины скорой помощи.