В Москве установили необычные праздничные елки к Новому году

В преддверии Нового года в Москве появились необычные елки и праздничные арт-объекты. Для запоминающихся фотографий жителям и гостям столицы подготовили необычные фотозоны.
В сердце города, на Манежной площади, нефтяники «Роснефти» установили 17-метровую праздничную ель и украсили ее особенными игрушками в виде животных — биоиндикаторов Арктики.
Морж, белый медведь, олень и чайка — этих животных изучают в научных экспедициях компании. По их состоянию можно оценить состояние экосистемы региона.
Рядом с елкой появился и главный символ компании — трехметровый белый медведь. Возле него оборудовали фотозону.
С Воробьевых гор открывается лучший вид на столичные огни праздника. Здесь тоже установили символ Нового года. Елка с логотипом и символом «Роснефти» — белым медведем — также украшает Лужники, где 2025 год встречают самые спортивные жители столицы.
Ель от компании встретит гостей и на ВДНХ — в отличном месте для прогулок по заснеженным аллеям или катания на коньках. После прогулок по новогодним локациям остаться без хорошего настроения невозможно.
«Все это полумеры». Ответственность за взрывы петард в ТЦ призвали ужесточить
Банкомат подожгли в Академгородке в Новосибирске
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО
Машина сбила съехавшую с горки на ледянке девочку на юго-западе Москвы
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте