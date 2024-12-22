Сегодня 11:55 В Москве установили необычные праздничные елки к Новому году 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Москва

Праздники

Новый год

Москва

В преддверии Нового года в Москве появились необычные елки и праздничные арт-объекты. Для запоминающихся фотографий жителям и гостям столицы подготовили необычные фотозоны.

В сердце города, на Манежной площади, нефтяники «Роснефти» установили 17-метровую праздничную ель и украсили ее особенными игрушками в виде животных — биоиндикаторов Арктики. Морж, белый медведь, олень и чайка — этих животных изучают в научных экспедициях компании. По их состоянию можно оценить состояние экосистемы региона.

Рядом с елкой появился и главный символ компании — трехметровый белый медведь. Возле него оборудовали фотозону.

Фото: Телеканал «360»

С Воробьевых гор открывается лучший вид на столичные огни праздника. Здесь тоже установили символ Нового года. Елка с логотипом и символом «Роснефти» — белым медведем — также украшает Лужники, где 2025 год встречают самые спортивные жители столицы.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

Ель от компании встретит гостей и на ВДНХ — в отличном месте для прогулок по заснеженным аллеям или катания на коньках. После прогулок по новогодним локациям остаться без хорошего настроения невозможно.