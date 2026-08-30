В Москве последняя ночь лета будет теплой и дождливой

Гидрометцентр: в Москве в последний день лета ожидаются дожди и до +24 градусов

В Московском регионе последняя ночь лета будет по-настоящему теплой, но дождливой. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди средней интенсивности. Ночные температуры в столице достигнут +14…+16 градусов, по области — +11…+16.

В понедельник, 31 августа, также возможен небольшой дождь. Днем ожидается до +22…+24 в Москве и до +19…+24 по области.

Осень начнется без осадков, но уже к середине дня 1 сентября возможны кратковременные дожди и даже грозы. Ночью температура составит +11…+13 в городе, в центре — до +17, по области — от +9 до +14. Днем воздух прогреется до +26.

В первую неделю сентября в Московский регион придет осенняя погода, рассказал 360.ru синоптик Александр Шувалов. По его словам, к выходным столбики термометров до опустятся +15…+20 градусов.