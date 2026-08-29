Москвичей предупредили о повороте погоды на осень в первую неделю сентября

Переход летней погоды на осеннюю ожидается в Москве на предстоящей рабочей неделе. Она завершится обильными дождями и понижением температуры до +15...+20 градусов. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он предупредил, что теплая погода останется в столице только в первые три дня. Столбики термометров днем останутся в пределах +20...+24 градусов. Ночью также никаких холодов не ожидается.

«У нас юго-западный вынос, погода уже не безоблачная, а с переменной облачностью. Поэтому при прохождении фронтальных разделов 1 и 2 сентября пройдут кратковременные дожди. То есть День знаний без осадков не обойдется», — заявил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что постепенное понижение температуры до +15...+20 градусов начнется во второй половине недели, а дожди из кратковременных перейдут в длительный режим.

Синоптик Александр Ильин в комментарии 360.ru заявил, что школьные линейки в Москве и Московской области 1 сентября пройдут без особых осадков. Кратковременные дожди начнутся только во второй половине дня, но при этом сохранится теплая погода, которая напомнит о бабьем лете.