В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

Запланированный на 19 апреля общегородской субботник в Москве перенесли с 12 на 19 апреля из-за погодных условий. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Планировали провести городской субботник 12 апреля, но погода преподносит сюрпризы. Снега в скверах и парках больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Надеюсь, погода будет лучше», — написал он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что теплая погода вернется в Москву уже на следующей неделе. Во второй половине следующей семидневки в столице днем потеплеет до +22 градусов, что соответствует показателям начала лета.

При этом синоптик предупредил, что к концу месяца надвигающаяся на Москву аномально теплая погода может смениться очередным похолоданием.