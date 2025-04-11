Из зимы в лето. На следующей неделе в Москве потеплеет до +22

Тишковец: температура на следующей неделе в Москве может достигнуть +22 градусов

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода. Воздух в столице прогреется до +22 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральную Россию придет майское и даже июньское тепло. <…> Небесная канцелярия компенсирует нам провал весны и, благодаря западному крылу азиатского антициклона, подарит семидневку превосходной погоды», — рассказал он.

По прогнозам синоптика, потепление начнется уже в наступающие выходные. Несмотря на то что ночью в столице еще будут главенствовать атмосферные снежные фронты, днем в субботу столбики термометров покажут +3…+6 градусов, а в воскресенье — до +7 градусов.

Последние заморозки ожидаются в ночь на понедельник, однако уже днем воздух прогреется до +15 градусов. Во вторник ожидается до +18 градусов, в среду — до +20.

Влияние южных ветров усилится во второй половине недели. Ночью температура воздуха будет достигать отметок +7…+12 градусов, а в разгар дня — до +22 градусов.

«Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесет нас в май и даже в начало июня», — заключил он.