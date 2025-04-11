«Расслабляться не надо». Синоптик рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады

Надвигающаяся на столицу аномально теплая погода к концу месяца может смениться очередным похолоданием. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Есть вероятность того, что в конце апреля из-за ныряющего циклона возможно очередное арктическое вторжение. Оно не будет таким же, как в эту неделю — со снегопадом, заносами и формированием снежного покрова, — но похолодание будет. Будем уточнять за пять суток до события. Сейчас это предварительные расчеты, которые говорят, что расслабляться пока не надо. Будем надеяться, что снега уже не будет», — сказал синоптик.

Однако следующая неделя побалует москвичей аномально высокими для апреля температурами. По оценкам Тишковца, температурный режим будет близок к климатическим показателям начала лета.

Накрывшее столицу похолодание будет отступать уже в эти выходные. Ночью еще будут главенствовать атмосферные снежные фронты, однако днем в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Разгар тепла ожидается во второй половине недели. Ночью температура воздуха будет достигать отметок +7…+12 градусов, а в разгар дня — до +22 градусов.