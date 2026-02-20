В Москве отменили праздничный салют 23 Февраля

В Москве в этом году не планируют проводить праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В столице запланировали памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках проведут патриотические и просветительские программы.

Жителям и гостям рекомендовали соблюдать правила поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов.

Более 10 ярмарок проведут в Подмосковье ко Дню защитника Отечества. Они состоятся 23 февраля в девяти округах области.