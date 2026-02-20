Ярмарки ко Дню защитника Отечества проведут в 9 округах Подмосковья

Более 10 ярмарок проведут в Подмосковье ко Дню защитника Отечества. Они состоятся 23 февраля в девяти округах Подмосковья.

Каждая ярмарка станет настоящим праздником. Их развернут в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии, в поселке Селятино на площади перед ДК «Мечта», в Куровском.

«День защитника Отечества–прекрасный повод собраться всей семьей за праздничным ужином. И чтобы стол получился по-настоящему вкусным и щедрым, стоит заглянуть на ярмарки Московской области–именно здесь можно найти свежие и качественные продукты от местных производителей», — сказали в министерстве.

На ярмарках представят свежие овощи и фрукты, выпечку, мясо и рыбу, сыры, мед и многое другое.

Особое внимание уделят качеству и безопасности продукции. Каждый товар пройдет строгий контроль специалистов Госветслужбы.

Адреса и режим работы ярмарок можно узнать на интерактивной карте портала «Мой АПК».