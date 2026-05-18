В Москве открыли 300 павильонов «Ягодные сезоны»

В Москве открыли павильоны «Ягодные сезоны», где жители смогут купить клубнику, малину, землянику и другие ягоды из российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг столицы.

Для удобства покупателей сезонные точки разместили рядом с жилыми районами, около станций метро и остановок наземного транспорта. Все павильоны оформили в единой концепции, поэтому их легко узнать на улицах города.

«На улицах появилось 300 узнаваемых брендированных точек — на 20% больше, чем в прошлом году. Многие покупают сезонную ягоду по дороге с работы домой или во время прогулки по городу в выходные. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Первые поставки в столицу пришли из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии. По мере созревания на прилавках появятся голубика, смородина, крыжовник, ежевика, брусника, черника, клюква и жимолость.

Самой популярной ягодой у москвичей осталась клубника. В прошлом сезоне купили более 3,5 тысячи тонн ягод, из которых 2,7 тысячи тонн пришлись именно на нее.

В начале сезона жителям Подмосковья также напомнили о правилах выбора безопасной и качественной продукции. С начала года специалисты Государственной ветеринарной службы региона провели почти 5,8 тысячи исследований ягод.