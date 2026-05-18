Почти 6 тысяч проверок качества ягод провели в Подмосковье с начала года

С началом сезона ягод жителям Подмосковья напомнили о правилах выбора безопасной и качественной продукции. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона призвали приобретать продукцию на официальных рынках и ярмарках.

С начала года специалисты Государственной ветеринарной службы региона провели почти 5,8 тысячи исследований ягод. Проверки включали органолептические, радиометрические, дозиметрические анализы и исследования на содержание нитратов. По итогам контроля из продажи изъяли 68 килограммов ягод, не соответствующих требованиям безопасности.

Покупателям советуют внимательно оценивать внешний вид продукции. Свежие ягоды должны быть целыми, без повреждений, следов плесени и признаков порчи. Важны также естественный цвет и характерный аромат — слишком яркий оттенок или химический запах могут говорить о ненадлежащем качестве товара.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на упаковку: наличие конденсата или подтеков сока может свидетельствовать о неправильном хранении.

Предпочтение лучше отдавать сезонным ягодам местного производства, поскольку они меньше подвергаются длительной транспортировке и обработке.

Ознакомиться со списком официальных ярмарок региона жители могут на портале «Мой АПК».