В Москве образовалась гигантская пробка на Кремлевской набережной

В Москве, куда сегодня с визитом приехал белорусский президент Александр Лукашенко, образовалась пробка на Кремлевской набережной. Многочисленные сообщения от застрявших в одной локации водителей появились в соцсетях, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пробка из десятков автомобилей растянулась больше чем на три километра. Движение частично перекрыли по Большому Каменному мосту.
«Стоим в пробке более часа на Кремлевской набережной, движения нет», — написал один из водителей в социальной сети.
Днем 13 марта в Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Во время встречи главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.
Также ранее стало известно о прибытии в столицу России американских переговорщиков. Самолет спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2.
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