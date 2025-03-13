В Москве образовалась гигантская пробка на Кремлевской набережной

В Москве, куда сегодня с визитом приехал белорусский президент Александр Лукашенко, образовалась пробка на Кремлевской набережной. Многочисленные сообщения от застрявших в одной локации водителей появились в соцсетях, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Пробка из десятков автомобилей растянулась больше чем на три километра. Движение частично перекрыли по Большому Каменному мосту.

«Стоим в пробке более часа на Кремлевской набережной, движения нет», — написал один из водителей в социальной сети.

Днем 13 марта в Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Во время встречи главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.

Также ранее стало известно о прибытии в столицу России американских переговорщиков. Самолет спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2.