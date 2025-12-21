В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололеда

В Москве днем 21 декабря объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого снегопада и гололеда. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что вечером в воскресенье в столице ожидаются осадки в виде снега, в ряде районов — мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололеда.

«Поэтому объявили желтый погодный уровень с 23:00, он будет действовать до 21:00 понедельника, 22 декабря», — заявили в Гидрометцентре.

В Подмосковье также ввели желтый уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили, что к вечеру 22 декабря гололедица на дорогах в регионе может стать очень сильной.

Ранее синоптик Михаил Тишковец предупредил, что к Новому году в Москве сугробы вырастут до 13 сантиметров. В ночь с 31 декабря на 1 января в российской столице ожидается похолодание до -5 градусов.