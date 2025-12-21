Москвичам пообещали сугробы на Новый год

Синоптик Тишковец: к Новому году сугробы в Москве вырастут до 13 сантиметров

В конце декабря Москву накроет снегом, высота сугробов увеличится до 13 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, после кратковременного снегопада утром 21 декабря снежный покров в столичном регионе начал восстанавливаться. Он уже не сойдет до конца года, а также будет возрастать.

«Высота снежного покрова в Москве увеличится к следующим выходным до пяти-семи сантиметров. К Новому году сугробы вырастут до 11-13 сантиметров», — написал Тишковец.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупредил о существенном похолодании в Москве вечером 22 декабря — до 13 градусов. Днем температура не опустится ниже 10 градусов.

Также москвичей предупреждали о морозе до -5 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января. Кроме того, в Московском регионе из-за гололеда объявили желтый уровень опасности.