Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Доцент Пинаев: в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и мороз

В Москве и Московской области в новогоднюю ночь ожидается снег и небольшой мороз. Об этом ТАСС сообщил доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По его словам, с 31 декабря на 1 января 2026-го столбики термометров могут опускаться до -3 или -5 градусов.

«Ожидается легкий морозец и снег, которые точно добавят свой колорит в праздничную атмосферу», — сказал Пинаев.

Днем 1 января температура в Москве, по прогнозам, составит около -1 градуса, а в Подмосковье — до -3 градусов.

Ранее стало известно, что в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за гололеда. Водителей призвали проявлять максимальную бдительность на дорогах.