В Москве ливень с грозой повалил деревья на трамвайные пути

В Москве из-за непогоды дерево упало на трамвайные пути в Верхнем Сусальном переулке. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Происшествие случилось у остановки «Курский вокзал». Из-за дерева на рельсах задерживались трамваи № 2, 4 и 32 — их маршруты временно изменили, сообщили в Дептрансе. К настоящему моменту движение восстановили.

Причиной падения дерева стал мощный ливень с грозой и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца суток. В городе также фиксируют другие случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Горожан просят по возможности оставаться дома, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее станцию метро «Трубная» залило водой из-за осадков, однако она ушла в дренажную систему в нижней части лестницы.