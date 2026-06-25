В ландшафтном парке «Митино» прошел фестиваль «Земля легенд. Солнце и Медведь», где историческая реконструкция переплелась с русскими сказками и легендами. Гости смогли стать участниками масштабного игрового сюжета, выбрать одну из сторон противостояния и даже повлиять на исход главной битвы.

Посетителям предлагалось встать под знамена короля Артура, пройти тематический квест, поучаствовать в рыцарских сражениях и встретиться с героями русского фольклора — Змеем Горынычем, Лешим и Царевной-лягушкой. По словам организаторов, главная цель фестиваля — познакомить гостей с историей и культурным наследием России в необычном интерактивном формате.

Каждый образ и каждая площадка фестиваля основаны на реальных исторических событиях или народных преданиях. Также реконструкторы демонстрируют технологии и предметы, изготовленные по историческим образцам.

Ранее культурный слой усадьбы Троицкое-Кайнарджи в городском округе Балашиха включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.