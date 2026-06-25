Усадьбу Троицкое-Кайнарджи в Балашихе признали объектом культурного наследия

Культурный слой усадьбы Троицкое-Кайнарджи в городском округе Балашиха включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Археологические находки, подтвержденные фотографиями, стали основанием для этого решения.

Село Троицкое впервые упоминается в исторических хрониках в 1570 году. Своей славой оно обязано генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, который купил эти земли в 1775 году. В честь победы над турками и подписания Кючук-Кайнарджийского мира усадьба получила свое нынешнее название. По легенде, идею назвать имение в честь битвы предложила императрица Екатерина II, посетившая усадьбу осенью 1775 года.

Румянцев создал роскошный дворцово-парковый ансамбль. Центральным элементом стал величественный дворец в стиле неоготики, возведенный архитектором Карлом Ивановичем Бланком в 1775–1776 годах. Рядом появились живописный парк с каскадом прудов, оранжереи и фруктовый сад.

К сожалению, дворец не сохранился до наших дней. В советское время на территории усадьбы построили диспансер для больных туберкулезом.

Напоминаем, что любые раскопки разрешены только при наличии специального документа — открытого листа, выданного Министерством культуры РФ.