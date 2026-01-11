В Гидрометцентре спрогнозировали прирост снежного покрова в Москве

Высота снежного покрова в Москве и Московской области в ближайшие двое суток может увеличиться еще примерно на 10 сантиметров из-за нового снегопада. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, осадки будут связаны с прохождением южного циклона, который принесет в столичный регион небольшой снег. До 21:00 в воскресенье не исключаются осадки в объеме 0,3–1 миллиметра, при этом прирост снежного покрова может составить до 2 сантиметров. Вечером и в ночь на понедельник снег местами усилится: прогнозируемое количество осадков оценивается в 3–6 миллиметра, а прирост снега — до 8 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил, что снежный покров в столичном регионе уже заметно превышает климатическую норму. По его словам, после интенсивных снегопадов снег начал оседать и уплотняться, однако небольшие осадки в субботу местами позволили сохранить прежнюю высоту сугробов или даже немного ее увеличить.

Так, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром составила 37 сантиметров при норме около 25 сантиметров. В других районах города показатель колеблется от 37 до 39 сантиметров. В Новой Москве сугробы достигают 44 сантиметров, а по Московской области — от 30 до 50 сантиметров, максимальные значения зафиксированы в районе Черустей.

По данным Главного управления МЧС России по Подмосковью, в южных и восточных районах Московской области до утра 12 января ожидаются сильный снег и гололед.