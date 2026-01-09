Сегодня 19:43 Циклон «Фрэнсис»: мощные снегопады накрыли Центральную Россию — готовимся дальше к снежному апокалипсису? Метеоролог Позднякова: снегопад в Центральной России ослабнет 10 января 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

На Центральную Россию обрушился циклон «Фрэнсис», который принес с собой мощные снегопады. В регионах сугробы выросли до полуметра, коммунальщики борются с последствиями стихии. Как долго будет бушевать непогода — в материале 360.ru.

Что за циклон «Фрэнсис» и как долго будет бушевать? Циклон «Фрэнсис» сформировался над Балканами, но название ему придумали на Западе. В России таких наименований не дают. «Мы не поддерживаем западные метеослужбы, которые дают. Это коммерческий проект», — рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, название не имеет отношения ни к происхождению циклона, ни к генезису.

Что касается самого циклона, то пик своего развития он уже прошел. Давление в центре, а центр находится юго-западнее Москвы, постепенно начинает увеличиваться, циклон начинает заполняться, интенсивность осадков потихоньку умеряет свой пыл. Скорее всего, до середины дня умеренные, а потом от умеренных постепенно переход к слабым осадкам, и практически полное окончание в ночь на субботу, имеется в виду Москва и Подмосковье. Александр Шувалов

Влияние балканского циклона продлится сутки, и за это время выпадет около половины месячной нормы осадков. В снежном эквиваленте — около 30 сантиметров. «Высота снежного покрова прирастет почти до рекордных значений 60-65 сантиметров. <… > Циклон балканского происхождения впитал в себя влагу Средиземного моря, на контрастах арктического холода сформировал очень интенсивную зону осадков. Это относительно небольшое по площади атмосферное образование, центральная часть которого выходит непосредственно на регионы Центральной России», — объяснил 360.ru ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Фото: РИА «Новости»

Ждать ли повторения снежных апокалипсисов до конца января? Снегопад и ветер начнут ослабевать в ночь на 10 января. Назвать метели апокалипсисом нельзя — это нормальное явление для центра России. «Если у нас снегопады не случались в январе, тогда случались в феврале или в марте. Это обычное явление, наибольшее количество снега выпадало с южными циклонами. Будут ли еще южные циклоны в предстоящий зимний период? Сказать сложно. У нас преобладает морозиональный процесс, поэтому выход южных циклонов не исключен. Будет ли он столь снежным или это будут дожди, как вчера было в Черноземье — спрогнозировать сложно», — заявила Позднякова.

Фото: РИА «Новости»

Как сформировался балканский циклон? Зарождению балканского циклона и его закручиванию в спираль предшествовало сильное проникновение холода, объяснил Шувалов. «Контраст температур приводит к закручиванию мощного вихра. Плюс воздушные массы, которые сформировались в море, обладают большим запасом влаги», — добавил он. Позднякова отметила, что формирование циклона также связано с особенностями циркуляции атмосферы. «В частности, с преобладающей меридиональностью процессов», — добавила метеоролог.

Фото: РИА «Новости»

Будут ли снегопады и морозы к Крещению? Низкие температуры обычно связаны с антициклонами. «В антициклонах снегопадов не отмечается», — подчеркнула Позднякова. Шувалов объяснил, что очень низкие температуры сейчас наблюдаются на Крайнем Севере Европейской части России, например, на Кольском полуострове. Там практически с начала года столбики термометров показывают на 15 градусов ниже климатической нормы — до -26…-36 градусов. «Холод усиливается при преобладании высокого давления, то есть в антициклональном поле, когда очень выхолаживается воздух в приземном поле за счет радиационного выхолаживания. При ясной погоде в холодном воздухе происходит дальнейшее выхолаживание, и температура понижается до очень низких значений. Изначально это арктическая воздушная масса, которая потом задерживается на определенной территории», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Снегопады в основном приходятся на смену воздушных масс. Ждать ли крещенских морозов до -20 градусов — пока неизвестно. «Нам уже на выходные обещали -25, и где они? Их нет. Сейчас все модели потихонечку сдвигают даты 23-градусных морозов все дальше и дальше. Теперь у нас на ближайшее время по прогностическим моделям получается -20…-23 градуса в ночь на четверг. Но как это будет на самом деле, я бы пока не стал выступать с таким прогнозом», — заключил Шувалов.