Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице до утра 12 января

МЧС предупредило жителей Подмосковья о снеге и гололеде до утра 12 января

В южных и восточных районах Московской области до утра 12 января ожидаются сильный снег, гололед и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют в период с 23:00 11 января до 9:00 12 января. В МЧС призвали жителей региона учитывать ухудшение обстановки при планировании поездок и передвижения.

В ведомстве рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом погодных условий. Особое внимание следует уделять дорожным знакам и требованиям сотрудников Госавтоинспекции. Неопытным водителям советуют воздержаться от управления автомобилем, а перед выездом убедиться, что состояние шин соответствует дорожным условиям.

Пешеходам в условиях гололеда рекомендуют передвигаться осторожно, не торопиться и обходить участки с наклонной поверхностью. Пожилым людям советуют использовать трости с резиновыми наконечниками или специальными шипами.

Ранее сообщалось, что снегопад и гололедица пришли в Домодедово Московской области из-за циклона «Фрэнсис». На борьбу со стихией мобилизованы все коммунальные службы. В круглосуточном режиме работает 221 единица техники и 515 человек.