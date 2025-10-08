Водителей попросили быть предельно внимательными из-за тумана в Москве

Утром в Москве и области ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Об этом сообщили в официальном канале Дептранса.

«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — заявили в департаменте.

К вечеру могут возникнуть затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут.

В понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в центре Европейской России будет относительно тепло. Температура поднимется на три градуса выше нормы — от +9 до 14 градусов.

По ночам ожидаются колебания от +4 до +9 градусов, могут начаться короткие дожди.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что осенью возрастает риск попадания в аварии. ДТП могут спровоцировать непредсказуемые маневры и резкие торможения.