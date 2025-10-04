Россиян предупредили о трех опасные осенних привычках водителей

Осенью наибольший риск попадания в ДТП несут резкие, непредсказуемые маневры и интенсивные торможения. Об этом с «Газетой.ru» поделился вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Дождливая осенняя погода — сигнал не совершать резких маневров, резких торможений на скользкой поверхности. Еще одна плохая привычка — ездить на всесезонной резине, которая не очень эффективна как зимой, так и летом», — заявил Хайцеэр.

Также эксперт указал на опасность проезда на высокой скорости глубоких луж, это грозит эффектом аквапланирования и потерей устойчивости машины. Эту проблему может усугубить преждевременный переход на зимнюю резину. Въехать на зимней резине в лужу опаснее, пояснил Хайцеэр.

Несвоевременная смена шин может привести к серьезным проблемам с безопасностью вождения. Использование летних покрышек зимой лишает автомобиль сцепных свойств, что вызывает трудности с троганием с места, торможением и управлением.