Синоптик Вильфанд спрогнозировал тепло и дожди в Москве до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил сайту телеканала «Звезда» , что на этой неделе в центре Европейской России будет относительно тепло.

«Погода довольно теплая, температура выше нормы примерно на три градуса в центре Европейской России. Здесь от девяти до 14 градусов», — сказал Вильфанд.

По ночам температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, пройдут кратковременные дожди. Синоптик также отметил, что на черноморском побережье завершается бархатный сезон. К концу недели температура воздуха на курортах опустится до +19...+20 градусов.

В то же время в Якутской области самые экстремальные холода — там температура уже достигла -20 градусов, что на 24 градуса ниже нормы.