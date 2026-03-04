Уличные парковки 8 и 9 марта в Москве будут бесплатными

Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной, в том числе в зонах динамического тарифа. Об этом написал в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Минтранс Московской области сообщил, что 7 и 8 марта пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а 9-го — воскресенья; кроме того, ЦППК назначит дополнительные экспрессы во Владимир, Калугу и Тулу. В свою очередь, автобусы в субботу и воскресенье будут ходить по обычному выходному расписанию, а в понедельник — по воскресному.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с призывом урегулировать цены на букеты в преддверии праздника.