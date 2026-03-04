Как будет работать общественный транспорт Подмосковья на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Министерство транспорта Московской области рассказало о работе общественного транспорта в праздничные дни.

7 марта автобусы будут ходить по расписанию субботы, а 8 и 9 марта — по расписанию воскресенья. На маршрутах области будут работать более 6 тысяч автобусов, из них 4,5 тысячи транспортных средств — на маршрутах Мострансавто.

Пригородные поезда ЦППК и МТППК также будут следовать по специальному графику:

* 6 марта — по расписанию пятницы; * 7 и 8 марта — по расписанию субботы; * 9 марта — по расписанию воскресенья; * 10 марта — по расписанию понедельника.

Дополнительно ЦППК назначит фирменные экспрессы:

* 7 марта — № 7184 «Нара — Москва (Киевский вокзал)»; * 7–9 марта — № 7031 и № 7030 «Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская»; * 7, 9 марта — № 7023/7024 «Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал)»; * 9 марта — № 7007/7008 «Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1» и № 7079/7080 «Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов)»; * 10 марта — № 7021 «Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)».

Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальную информацию на сайтах перевозчиков, а также на остановочных пунктах. Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.