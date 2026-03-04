В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы перед 8 Марта

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал урегулировать проблему высоких цен на цветы перед 8 Марта. Соответствующее письмо он отправил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения граждан. В них говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 Марта», — отметил Миронов.

До праздника остается еще почти неделя, а тюльпаны уже продают минимум по 300 рублей за штуку. Если не принять меры, они подорожают еще сильнее. Маленькие букеты стоят от трех тысяч рублей. За более крупные и роскошные композиции придется отдать от пяти до 10 тысяч рублей и даже больше.

«Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 Марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь. Причем продавцов и поставщиков нисколько не интересует, что у людей нет денег», — возмутился председатель «Справедливой России».

По его мнению, можно было бы снизить цены и предложить рынку другой объем продукции. Однако бизнес выбрал иной путь, решив «не заморачиваться».

«Призываю федеральное антимонопольное ведомство решить проблему завышения цен на цветы. И не надо говорить, что времени для этого осталось мало. У антимонопольного ведомства было время на подготовку к празднику», — заявил парламентарий.

В крупных городах цветочные магазины — лишь вершина айсберга, уверен он. Рынок давно поделен между крупными компаниями-экспортерами и отечественными производителями. Последние в основном используют импортный посадочный материал.

Здесь проявляются все признаки монополии, поэтому контроль за ценами на цветы должна осуществлять ФАС России, подчеркнул Миронов.