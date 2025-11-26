У комика Батрутдинова решили изъять недвижимость в Москве

Департамент городского имущества Москвы обратился в Бабушкинский районный суд с требованием изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подали сразу к нескольким людям, включая Батрутдинова. Всего в списке 31 ответчик. Дело поступило в Мосгорсуд 21 ноября.

«В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Тимур Батрутдинов», — отметили в пресс-службе.

Департамент городского имущества хочет забрать недвижимость для государственных нужд. Это касается зданий, которые находятся в районе, где планируется комплексное развитие территории.

Судебное разбирательство по делу назначено на 18 декабря.

Ранее в Сети появилась информация о том, что московскую квартиру рэпера Птахи арестовали. Якобы бывший участник группы Centr не платил за коммунальные услуги уже восемь лет и накопил долг почти в 400 тысяч рублей. PR-директор музыканта Марина сообщила 360.ru, что задолженность действительно возникала, но причина была бытовой — артист «забывал оплачивать квартиру».