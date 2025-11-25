У рэпера Птахи арестовали трешку в Басманном переулке в Москве

У рэпера Птахи арестовали квартиру в Москве. Бывший участник группы Centr не платит за коммунальные услуги уже восемь лет и накопил долг почти в 400 тысяч рублей, сообщил Shot .

Давид Нуриев утратил право распоряжаться своей квартирой, оставив за собой только оплату коммунальных услуг. По данным Shot, в 2013 году он взял ипотеку и приобрел 75-метровую трехкомнатную квартиру в Басманном переулке. Сегодня такая жилплощадь оценивается примерно в 35 миллионов рублей.

С октября 2017 года музыкант перестал платить за коммунальные услуги. За восемь лет он накопил долг перед ЖКХ по Красносельскому району в размере 372 тысяч рублей.

Жилищник неоднократно обращался в суд, и в итоге приставы арестовали его недвижимость. Пока Птаха не погасит долги, он не сможет распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить или сдавать в аренду.

С мая 2024 года Нуриев не платит не только коммунальные долги, но и штрафы за нарушение ПДД. У него накопилось 179 штрафов на сумму 440 тысяч рублей за непристегнутый ремень и превышение скорости.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал на журналистку Ксению Собчак в суд три иска с требованием взыскать задолженности по коммунальным платежам. Знаменитость не платила за тепло и электроэнергию. Сколько именно задолжала ведущая, неизвестно.