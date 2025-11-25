Арест квартиры рэпера Птахи из-за долгов по ЖКХ опровергли

PR-директор рэпера Птахи опроверг сообщения об аресте его квартиры из-за долгов

Информация о том, что недвижимость рэпера Птахи (Давида Нуриева) арестовали из-за многолетний задолженности по оплате коммунальных услуг, недостоверна. Об этом 360.ru заявила PR-директор музыканта Марина.

«Это не так», — сказала она.

PR-директор уточнила, что задолженность действительно возникала, но причина была бытовой — артист «забывал оплачивать квартиру».

Марина также подчеркнула, что у Птахи сейчас активные творческие планы. По ее словам, скоро выйдет трек на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Кроме того, рэпер готовит новый альбом.

Ранее Shot сообщил, что у Нуриева якобы арестовали квартиру в Басманном переулке после восьмилетней неуплаты коммунальных услуг. Канал утверждал, что сумма долга составила около 372 тысяч рублей, а также указывал на 179 неоплаченных штрафов ПДД.