Трансляцию парада Победы покажут на медиаэкранах московского транспорта

На более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов в День Победы покажут трансляцию парада на Красной площади. До и после пассажиров будет ждать праздничный эфир, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

С экранов жители и гости Москвы смогут узнать о вкладе автомобильной промышленности и роли метро в годы ВОВ.

В ведомстве рассказали, что партнеры тоже поучаствовали в подготовке: общество «Знание» отыскало к 9 Мая редкие карды, например с реконструкции Сталинградской битвы. Музей Победы разработал патриотическую викторину.

«Кроме того, мы разместили более 1,5 тысячи плакатов с поздравлениями на станциях, в поездах и остановках», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также в День Победы для всех пассажиров запланировали показ фильма о солдатах Советской армии «Офицеры».