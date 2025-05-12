Только зимняя резина. Дептранс Москвы предупредил об экстремальной погоде

В Москве 12 мая ожидаются заморозки. Передвигаться по городу безопасней на общественном транспорте или на зимней резине, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — сообщили чиновники.

За обстановкой на дорогах проследят ситуационный центр и дорожный патруль. Дептранс призвал жителей сообщать, если сломается знак или светофор, а водителям рекомендовал избегать резких маневров и двигаться особенно внимательно по подъемам и спускам с мостов и эстакад.

В начале новой рабочей недели в Москве и Московской области установится погода, характерная для октября. Ночью и утром с 12 по 14 мая столбик термометра опустится до -5…0 градусов.

В 2024 году снегопад накрыл столицу перед майскими праздниками, сообщил Ura.ru. Из-за этого задержались рейсы из аэропортов Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Ранее синоптики предупредили, что в Подмосковье рабочая неделя начнется с заморозков.