Снег с дождем и облака. Погода в Москве напомнит октябрь

Синоптик Тишковец: погода в Москве в начале недели напомнит октябрь

Начало следующей недели в Москве напомнит классический октябрь: вместе с дождем в столичном регионе может пойти мокрый снег. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие сутки к дождю в столичном регионе может примешиваться мокрый снег.

«В понедельник будет аномально холодно и пасмурно: ночью +1…+3, днем + 6…+8. В Московской области — +4…+9, что больше соответствует показателям середины осени и на 10-11 градусов ниже климатической нормы. Летнее тепло будет только летом», — отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в воскресенье ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и температура воздуха около + 9 градусов.

«Синоптическая ситуация в течение дня в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. Местами возможны небольшие осадки. Ветер порывистый, западный, 4-9 метров в секунду. Температура — +6…+9 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов», — заключил он.

Научный сотрудник обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснял, что холода в мае связаны с изменением климата.