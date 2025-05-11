Рабочая неделя в Московском регионе начнется с заморозков до −5

МЧС сообщило о ночных и утренних заморозках −5 в Москве и Подмосковье

Новая рабочая неделя для жителей Москвы и Московской области начнется с заморозков. Об этом со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России сообщили пресс-службы столичного и областного главков МЧС.

Там подчеркнули, что ночью и утром температура воздуха с понедельника, 12 мая, по среду, 14, мая, опустится до −5...0 градусов.

Из-за неблагоприятных погодных явлений водителей призвали к повышенной внимательности при управлении автомобилями. В майские холода лучше избегать резких обгонов, перестроений и опережений.

«Помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко», — добавили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В ведомстве пояснили, что предупреждение относится и к пешеходам, переходящим улицы и дороги.

Также спасательные службы попросили жителей не оставлять без присмотра домашние электрообогреватели и не допускать перегрузки сети при их использовании.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сравнил погоду первой рабочей недели после майских праздников с октябрем. Он пояснил, что, кроме понижения температуры, в Москве и Московской области пройдет дождь, переходящий в мокрый снег.

Тишковец добавил, что температура в начале недели окажется на 10–11 градусов ниже климатической нормы. Тепло в столичный регион придет только с наступлением лета.