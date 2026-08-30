Теплым и дождливым будет последнее воскресенье лета в Москве

В Москве во второй половине дня 30 августа ожидаются кратковременные дожди и теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

По его словам, в первой половине дня город будет под влиянием антициклона, но к вечеру приблизится теплый атмосферный фронт — он принесет облачность и кратковременные дожди.

Осадки в центре столицы ожидаются после 17-18 часов. До этого воздух прогреется до +21...+23 градусов, по области — до +19...+24. Это на 1-2 градуса выше нормы. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду. Давление начнет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба — немного выше нормы.

В понедельник ночью местами возможны небольшие дожди, днем будет без существенных осадков. Температура ночью — +13...+15 градусов, днем — +22...+24.

Первая неделя сентября ознаменуется небольшим похолоданием и завершится обильными дождями, сообщил ранее синоптик Александр Шувалов.