Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до +11 градусов

Синоптик Леус: воздух в Москве в субботу прогреется до плюс 11 градусов

В субботу в Москве потеплеет до +11 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, без дождя, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние надвигающийся с запада гребень антициклона», — рассказал Леус.

Днем в столице температура поднимется до +9…+11 градусов, а в области — от +7 до +12 градусов. Синоптик заметил, что температура на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

Ранее Леус рассказал, что в некоторых частях Московской области снег может полностью растаять уже через неделю. Лидером по весенним сугробам в Подмосковье оказалась Коломна. Меньше всего снежного покрова на метеостанции «Подмосковная» и в городе Клин.