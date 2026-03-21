Лидером по весеннему снегу в Подмосковье оказалась Коломна

В Московской области максимальный уровень снежного покрова зафиксировали на юге региона. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Среди лидеров — Коломна, там снега 37 сантиметров, это на два сантиметра ниже вчерашних отметок», — подчеркнул он.

Меньше всего снежный покров оказался на метеостанции «Подмосковная» и в городе Клин. На этих территориях высота снега впервые за весну опустилась в зону однозначных отметок.

На метеостанции этот показатель составил девять сантиметров (минус один сантиметр за сутки», а в Клину — шесть сантиметров (минус четыре сантиметра за сутки).

Леус предупредил, что в ближайшие дни снег продолжит таять — в среднем уменьшаться на 1-3 сантиметра за сутки.

Ранее синоптик Евгений Тишковец объяснил, что теплую и сухую погоду в Москве на выходных обеспечил скандинавский антициклон. По его словам, на следующей неделе столбики термометров покажут до +11…+14 градусов.