Леус назвал примерные сроки схода снежного покрова в Московской области

Уже через неделю снег может полностью растаять в некоторых частях Московской области, например на станции «Подмосковная» и в Клину. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

Он отметил, что из-за аномального тепла снег в столичном регионе тает очень быстро.

«И если в столице снег, убывая по два-три сантиметра за сутки, только-только опустился ниже климатической нормы, то в некоторых районах Московской области высота снежного покрова уже завтра снизится до однозначных величин», — заявил синоптик.

По его словам, на станции «Подмосковная» и в Клину высота снежного покрова сейчас — 11 и 10 сантиметров. Именно там уже в ближайшее время она впервые в регионе станет однозначной, а к началу следующей недели снег там исчезнет полностью.

Леус добавил, что на главной метеостанции ВДНХ высота осадков за сутки сократилась до 30 сантиметров — это на два сантиметра меньше нормы. В разных частях столицы показатели разнятся: от 28 сантиметров в МГУ до 33 сантиметров в Тушино. В Новой Москве, в Михайловском, сугробы достигают 38 сантиметров. Самую большую высоту снега в Московской области зафиксировали в Кашире — 45 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце рабочей недели в столице может похолодать, однако в выходные погода наладится. Температура поднимется до +10 градусов, наступит апрельское тепло.