Свыше тысячи пар заключат браки в Москве в День семьи, любви и верности

Ежегодно накануне Дня любви, семьи и верности и в сам праздник в столице проводят тематические свадьбы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Например, сегодня сотрудники ЗАГСов проведут единовременную регистрацию брака для более чем 100 пар со всей страны. Всего 8 июля в Москве пройдет свыше тысячи церемоний», — добавила она.

Минувший июнь стал одним из самых «свадебных» месяцев за последнее десятилетие: в брак вступили свыше 13 тысяч пар. День 26 июня вошел в тройку самых популярных дней для свадеб за последние 50 лет благодаря красивой дате.

Также Ракова напомнила о традиции чествовать семейные пары, прожившие вместе больше 40 лет. За год с момента запуска программы «Московское семейное долголетие» торжественные церемонии прошли для свыше 630 супружеских пар. Церемонии проходят в 40 центрах московского долголетия. Сотрудники ЗАГСов составляют для юбиляров индивидуальный сценарий, основанный на важных событиях семейной истории.