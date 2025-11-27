Судоверфь открыли в Нагатинском затоне в Москве

Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Николай Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли верфь в Нагатинском затоне. На предприятии к 2030 году планируется построить около 40 новых электрических речных судов.

«В столице появятся новые маршруты и обновленный парк прогулочного и круизного флота. Это значительно снизит влияние на экологию города», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятие возвели меньше чем за два года, что стало рекордным сроком. Трудоустроиться на него смогут свыше 500 высокопрофессиональных специалистов. Благодаря этому удастся обеспечить бесперебойное и безопасное судоходство в Москве-реке.

«Московская верфь — это не просто современный производственный комплекс, а возрождение исторического наследия судостроения Нагатинского затона», — подчеркнул заместитель министра транспорта Александр Пошивай. Планируется, что предприятие станет новым символом и достопримечательностью целого района.

«Высокотехнологичное, экологически чистое производство судов выполняется без негативного влияния на окружающую среду и без шумовой нагрузки и вредных выбросов», — отметила председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.

С 1 октября электросуда в Москве курсируют по зимним тарифам. Они могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

