Электросуда в Москве с 1 октября перейдут на зимние тарифы

Электрические суда с 1 октября переходят на зимние тарифы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Они перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров. В салоне всегда поддерживается комфортная температура», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Зимние тарифы ниже летних: 100 рублей в будни и 130 в выходные по биометрии и карте «Тройка», а также 120 и 150 рублей соответственно по банковской карте и СБП. Для сравнения, летом проезд по «Тройке» стоил 300 и 450 рублей, по биометрии — 200 и 350, а по банковской карте и СБП — 350 и 500.

