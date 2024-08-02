Собянин запретил строить в Москве квартиры меньше 28 квадратных метров

Фото: РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, запрещающее строить квартиры меньше 28 квадратных метров. Документ опубликовали на сайте «Консультант Плюс».

Площадь будет считаться без учета лоджий, балконов, террас, приквартирных тамбуров и холодных кладовых.

Минимальная площадь однокомнатной квартиры, включая квартиры-студии, по новому распоряжению должна составлять 28 квадратных метров, а двухкомнатной — 44.

Постановление вступило в силу с 1 августа.

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