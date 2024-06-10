Девелопер Борисова назвала покупку квартиры на этапе котлована самым подходящим видом долгосрочных вложений

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что самыми подходящими квартирами с точки зрения долгосрочных вложений являются те, что находятся в центре Москвы на этапе котлована.

Эксперт пояснила, что такая недвижимость достигает пика ликвидности к совершеннолетию детей покупателей. Для детей младше 14 лет можно рассмотреть квартиры площадью от 80 квадратных метров с тремя спальнями.

«Иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам 14-18 лет. В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем», — сказала Борисова.

Дети от 14 до 18 лет имеют право принимать участие в сделке, выбирать жилье и даже подписывать документы.