Риелтор Бендриков рассказал, что россияне все чаще делают выбор в пользу загородной недвижимости

Россияне все чаще начинают покупать загородную недвижимость вместо квартир, и это происходит по ряду причин. Об этом ОТР рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков.

По его словам, ставка на госсподдержку на строительство составляла всего 8%, в то время как ипотечная, на покупку квартиры, — от 16%. Кроме того, многие люди перешли работать на удаленку и их стала меньше волновать транспортная доступность.

«Люди понимают, что проще жить за городом, потому что, во-первых, воздух свежий, во-вторых, площадь больше», — отметил эксперт.

Он добавил, что за 15 миллионов можно купить довольно большой дом до 200 квадратных метров. Большую квартиру в Москве и Подмосковье за эти деньги не приобрести.