Игровое шоу для участников «Активного долголетия» провели в Подольске

Развлекательная программа «Энергия побед» состоялась в доме культуры имени Лепсе. Мероприятие в территориальном отделении клуба по Центральному району собрало женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Гости старшего поколения с удовольствием учились петь и заряжаться молодостью на вокальном мастер‑классе «Как петь и молодеть», весело провели время, смеялись и соревновались в шоу «Нащупай здоровье», а также тренировали память и внимание в интерактивных играх. Все активности прошли в теплой и дружеской атмосфере. Приятным дополнением стала бесплатная процедура магнитотерапии в мобильном физиокабинете, которая вызвала живой интерес у всех гостей. Многие из них отметили положительные ощущения после сеанса.

Занятия в клубе «Активное долголетие» проводятся на регулярной основе, участие бесплатное. Подробную информацию можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.